Suriye ordusu Süveyda kentine girdi... Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: İsyancılara silah bırakma çağrısı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekatın Bedevi kabileleriyle yaşanan çatışmaları sona erdirmek amacı taşıdığının altı çizildi. Suriye ordusuna bağlı birlikler, sabah saatlerinde Süveyda'ya doğru ilerlemeye başladı. Suriye ordusu, şiddetli çatışmaların ardından Süveyda yakınlarına konuşlandırdığı topçu birliklerinin desteğiyle şehre girdi.

Suriye Savunma Bakanlığı resmi açıklamasında hükümet güçlerinin kente girdiğini doğruladı. Bakanlık, halka "evde kalmaları" ve "yasadışı grupların hareketlerini bildirmeleri" çağrısında bulundu.

AFP'nin haberine göre, Suriye ordusu Süveyda çevresindeki bazı Dürzi bölgelerinin kontrolünü ele geçirdi. Askerlerin kente girişi sırasında patlama ve silah sesleri duyulduğu ifade edildi. Haberde, bölgedeki çatışmaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

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SURİYE ORDUSU KOMUTANINDAN OPERASYON MESAJI

Süveyda İç Güvenlik Güçleri Komutanı Ahmed el-Dalati, bugün İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İç güvenliği ve istikrarı yeniden sağlamak, sivilleri korumak ve kan dökülmesini önlemek amacıyla birliklerimiz Süveyda şehir merkezine girmeye başlayacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Dalati, şehirdeki sivillerin güvenliği için sabah 08.00’den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirterek, vatandaşlara, evlerinde kalmaları ve yasa dışı silahlı grupların konutları mevzi olarak kullanmalarına kesinlikle izin vermemeleri çağrısında bulunmuştu. Dalati, dini otoriteler ve silahlı grupların liderlerine seslenerek, ulusal ve insani sorumluluklarını yerine getirmeleri ve şehirde güvenliğin sağlanması için devlet kurumlarıyla tam iş birliği içinde olmalarını istemişti.

Suriyeli yetkililer, son iki gündür devam eden çatışmalarda yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etmişti.

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DÜRZİ DİN ADAMLARINDAN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Dürzilerin ruhani lideri Hikmet el-Hicri’ye bağlı olduğu bilinen bir Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, Süveyda’daki gelişmeler kapsamında İçişleri ve Savunma Bakanlıklarına bağlı birliklerin, güvenlik ve askeri merkezlerde kontrolü ve ilin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye giriş yapmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Süveyda’daki tüm silahlı gruplara, İçişleri Bakanlığı güçleriyle işbirliği yapma, girişlere direnmeme ve silahlarını devlete teslim etme çağrısında bulunuyoruz" ifadesine yer verildi.

Dürzi din adamları, Dürzi gruplarına silahlarını teslim etmeleri çağrısı yaptı. Bölgedeki gerginliğin tırmanmasının ardından alınan bu önlemlerin, güvenliği sağlamayı hedeflediği kaydedildi. Süveyda'nın çoğunluğunu Dürzilerin oluşturduğu hatırlatıldı.

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ÇATIŞMALARDA 18 ASKER ÖLDÜ

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda ilinde Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çatışmalar sürerken, Dürzi güçlerin, bölgeye sevk edilen Suriye ordusuna saldırısında 18 asker öldü.

Devlete ait Suriye Haber Kanalı'na bilgi veren bir Suriye Savunma Bakanlığı kaynağı, Süveyda'da gruplar arasındaki çatışmaları sona erdirmek için bölgeye askeri sevkiyat yapıldığını ancak Dürzi güçlerin ordu birliklerine saldırarak 18 askeri öldürdüğünü, 9 askeri rehin aldığını bildirdi.

HÜKÜMET GÜVENLİK KONUŞLANMA PLANI HAZIRLADI

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Suriye Haber kanalına yaptığı açıklamada, Süveyda halkının yardım çağrılarına yanıt olarak ve vilayetteki etkili taraflarla koordinasyon içinde olduklarını söyledi.

Baba, "Savunma ve İçişleri Bakanlıkları tarafından bir güvenlik konuşlanma planı hazırlandı, bu planın amacı devletin otoritesini ve yasanın üstünlüğünü tesis etmek ve kanun dışı silahlı grupları silahsızlandırmak" dedi.

Çatışmalar, ilin güney kırsalındaki Kenaker beldesi ile batı kırsalında devam ediyor. Bu arada Dürzi liderlerinden Hicri, gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaparak, Suriye ordusu ve güvenlik güçlerinin bölgeye girişine izin vermeyeceklerini söyledi. Hicri, Suriye yönetimini Bedevi aşiretlere askeri destek vermekle suçlayarak "acil uluslararası koruma" çağrısı yaptı. Hicri'nin açıklama yaptığı sıralarda İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra-Süveyda-Dera hattı boyunca uçuş yaptığı görüldü.

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SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı. Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda takviye asker sevk etmişti. Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker ise rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Suriye’nin güneyine yönelik gerçekleştirdikleri saldırıları, "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak" sözleriyle savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.