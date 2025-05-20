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Son dakika... Sudan'da ordu ve isyancılar başkent yakınlarında çatışmaya girdi

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#Sudan#Hartum#Hızlı Destek Kuvvetleri
Son dakika... Sudanda ordu ve isyancılar başkent yakınlarında çatışmaya girdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 10:10

Sudan'ın başkenti Hartum yakınlarında hükümet güçleri ve isyancı Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (RSF) bağlı birlikler arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi.

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RSF'nin Hartum yakınlarında Sudan ordusuna saldırdığı kaydedildi. Uluslararası medya kuruluşları, saldırı sonucu ölü ve yaralıların durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadığını ve çatışmaların sürdüğünü ifade etti.

RSF, geçtiğimiz haftalarda ülkenin en önemli liman kenti Port Sudan'a insansız hava araçları (İHA) ile saldırmıştı.

AFP'nin haberine göre, başkente yakın bölgelerde çıkan çatışmaların ardından patlama sesleri Hartum'da duyuldu. AFP, çatışmaların başkent içerisine sıçrayıp sıçramadığının henüz bilinmediğini açıkladı.

Son dakika... Sudanda ordu ve isyancılar başkent yakınlarında çatışmaya girdi

RSF'YE KARŞI BÜYÜK ÇAPLI OPERASYON

Sudan ordusu, çatışmalara ilişkin açıklama yaparak, Hartum yakınlarındaki Omdurman kentinde düzenli ordu ile RSF'nin milisleri arasında çatışmalar çıktığını belirtti. Yetkililer, çatışmaların "büyük çaplı" bir saldırının parçası olduğunu söyledi. SAF, RSF'ye karşı operasyon başlattığını duyurarak, amaçlarının milis kuvvetlerini Hartum eyaletindeki son mevzilerinden çıkarmak olduğunu açıkladı.

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Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF), 15 Nisan 2023'te RSF'nin ele geçirdiği Hartum'u 26 Mart 2025'te kurtarmayı başarmıştı.

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#Sudan#Hartum#Hızlı Destek Kuvvetleri

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