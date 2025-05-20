Son dakika... Sudan'da ordu ve isyancılar başkent yakınlarında çatışmaya girdi

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RSF'nin Hartum yakınlarında Sudan ordusuna saldırdığı kaydedildi. Uluslararası medya kuruluşları, saldırı sonucu ölü ve yaralıların durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadığını ve çatışmaların sürdüğünü ifade etti.

RSF, geçtiğimiz haftalarda ülkenin en önemli liman kenti Port Sudan'a insansız hava araçları (İHA) ile saldırmıştı.

AFP'nin haberine göre, başkente yakın bölgelerde çıkan çatışmaların ardından patlama sesleri Hartum'da duyuldu. AFP, çatışmaların başkent içerisine sıçrayıp sıçramadığının henüz bilinmediğini açıkladı.

RSF'YE KARŞI BÜYÜK ÇAPLI OPERASYON

Sudan ordusu, çatışmalara ilişkin açıklama yaparak, Hartum yakınlarındaki Omdurman kentinde düzenli ordu ile RSF'nin milisleri arasında çatışmalar çıktığını belirtti. Yetkililer, çatışmaların "büyük çaplı" bir saldırının parçası olduğunu söyledi. SAF, RSF'ye karşı operasyon başlattığını duyurarak, amaçlarının milis kuvvetlerini Hartum eyaletindeki son mevzilerinden çıkarmak olduğunu açıkladı.

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Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF), 15 Nisan 2023'te RSF'nin ele geçirdiği Hartum'u 26 Mart 2025'te kurtarmayı başarmıştı.