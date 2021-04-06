Son dakika: Sudan'dan flaş İsrail kararı! Yarım asırdan fazladır yürürlükte olan kanun kaldırılacak

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 23 Ekim 2020’de yaptığı açıklamada, Sudan’ın İsrail ile barış yapma ve ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Trump’ın açıklaması sonrası Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, geçiş hükümetinin İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesini kabul ettiğini açıklamıştı.

Sudan ile İsrail arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından ilk kez ocak ayında İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, Sudan’da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el Burhan ve Savunma Bakanı Yasin İbrahim ile bir araya gelmiş ve güvenlik alanında bir mutabakat zaptı imzalamışlardı.

Sudan hükümeti, İsrail ile normalleşme kapsamında 1958’den beri yürürlükte olan İsrail boykot yasasını taşıyan kanunu kaldırmaya karar verdi.

Söz konusu kanun, Sudan ile herhangi bir İsrailli kişi veya kuruluş arasında, şahsi veya kurumsal sözleşme yapılmasını yasaklıyordu.

Kanunda İsrail’de şubeleri olan ulusal ve yabancı şirketlerle ilişki kurulmasına ve İsrail menşeli malların Sudan’a girişi ya da topraklarından transit geçişine de izin verilmiyordu.



ANLAŞMA BEYAZ SARAY’DA İMZALANMIŞTI



İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin normalleşmesine yönelik varılan anlaşmanın imzaları 15 Eylül’de Beyaz Saray’da atılmıştı. İsrail ile normalleşme anlaşmasına imza atan ülkeler arasında BAE, Bahreyn, Mısır, Fas, Ürdün, Umman ve Suudi Arabistan yer almıştı.

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