Son dakika... Sudan'da darbe karşıtı miting önlemi: Mobil internet kesildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?#Ghislaine Maxwell
Flurona alarmı... İlk vaka açıklandıFlurona alarmı... İlk vaka açıklandı#Flurona
Şimdi de gözlerde virüs salgını Belirtilere dikkat... Korkutan uyarı geldiŞimdi de gözlerde virüs salgını! Belirtilere dikkat... Korkutan uyarı geldi#Pandemi
İran sınırında korkunç dram... Çocukları kurtulsun diye kendini böyle feda ettiİran sınırında korkunç dram... Çocukları kurtulsun diye kendini böyle feda etti #Afgan Kadın
Bakan Dönmez duyurmuştu: Kademeli tarife başladıBakan Dönmez duyurmuştu: Kademeli tarife başladı#Elektrik
Şampiyona yolunda feci kaza: Antrenör öldü, çok sayıda sporcu yaralıŞampiyona yolunda feci kaza: Antrenör öldü, çok sayıda sporcu yaralı#Amasya
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor Büyük mağduriyet yaşayabilirsinizMilyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Büyük mağduriyet yaşayabilirsiniz#Otomobil
Acun Ilıcalıdan yeni takımı için Şota kararı ve transferde Diagne gerçeğiAcun Ilıcalı'dan yeni takımı için Şota kararı ve transferde Diagne gerçeği#Acun Ilıcalı
Sosyal medyada yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin, bu linke tıklaSosyal medyada yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin, bu linke tıkla#İstanbul
Aşı olanlara Omicron uyarısı... Bu 3 belirtiye dikkatAşı olanlara Omicron uyarısı... Bu 3 belirtiye dikkat#Omicron
Demet Akalın: Geçen sene iki tarafı da uyarmıştımDemet Akalın: Geçen sene iki tarafı da uyarmıştım#Gülşah Saraçoğlu
Gören şaşkına döndü: Gökten balık yağdıGören şaşkına döndü: Gökten balık yağdı!#ABD
Spiral taktırmak çok üşüyenlerin derdine çare mi oluyor Dünya varmış ve sıcakmışSpiral taktırmak çok üşüyenlerin derdine çare mi oluyor? 'Dünya varmış ve sıcakmış'#Spiral
Böyle iş kaçırılır mı Serenay SarıkayaBöyle iş kaçırılır mı Serenay Sarıkaya#Serenay Sarıkaya
Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılarCem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar#Cem Yılmaz
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Sudan'da darbe karşıtı miting önlemi: Mobil internet kesildi

#Sudan#İnternet#Dünya
Son dakika... Sudanda darbe karşıtı miting önlemi: Mobil internet kesildi

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Sudan darbe karşıtı mitingler öncesinde güvenlik güçleri başkent Hartum'da yollara barikatlar kurdu. İnternet ve telefon hatları da dahil olmak üzere iletişim ciddi şekilde kısıtlandığı da gelen bilgiler arasında.

Haberin Devamı

Darbe karşıtlarının protestoları öncesi Sudan'da güvenlik güçleri biz dizi 'önlem' aldı. 

Sudanlı yetkililer, son protestolarda öldürülen şehitlerin anısına demokrasi yanlısı mitingler yapılması çağrıları üzerine Pazar günü mobil internet hizmetlerini kesti.

Web izleme grubu NetBlocks, mobil internet hizmetlerinin yılın ilk günü planlanan protestolar öncesinde sabah ortasından kesildiğini söyledi.

Son dakika... Sudanda darbe karşıtı miting önlemi: Mobil internet kesildi

Söz konusu adımın protestocuların gösterilerden görüntüleri dünya ile paylaşmasını engellemek için atıldığı belirtiliyor.

Eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in 2019 yılında görevden alınmasından bu yana siyasi karışıklığın devam ettiği ülkede protestolar can kayıplarına da sahne oluyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sudan#İnternet#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell