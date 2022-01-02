Son dakika... Sudan'da darbe karşıtı miting önlemi: Mobil internet kesildi

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Darbe karşıtlarının protestoları öncesi Sudan'da güvenlik güçleri biz dizi 'önlem' aldı.

Sudanlı yetkililer, son protestolarda öldürülen şehitlerin anısına demokrasi yanlısı mitingler yapılması çağrıları üzerine Pazar günü mobil internet hizmetlerini kesti.

Web izleme grubu NetBlocks, mobil internet hizmetlerinin yılın ilk günü planlanan protestolar öncesinde sabah ortasından kesildiğini söyledi.

Söz konusu adımın protestocuların gösterilerden görüntüleri dünya ile paylaşmasını engellemek için atıldığı belirtiliyor.

Eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in 2019 yılında görevden alınmasından bu yana siyasi karışıklığın devam ettiği ülkede protestolar can kayıplarına da sahne oluyor.