Son dakika: Sudan'da darbe girişimi

Sudan'da bir grup askerin ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini tutukladığı bildirildi.
Sudan Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, "Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanları ordu tarafından gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
Başbakan Abdullah Hamduk'un evinin kuşatıldığı ve zorunlu ikamete alındığı da gelen haberler arasında.
Sudanlı siyasi partiler, darbe girişimi sonrası sivil itaatsizlik çağrısı yaparken Sudan Meslek Odalar Birliği ise halkı sokağa inmeye çağırdı
Ülkede internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.
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