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Son dakika: Sudan'da darbe girişimi

#Sudan#Darbe#Dünya
Son dakika: Sudanda darbe girişimi

Sudan'da bir grup askerin Başbakan Abdullah Hamduk'un evini kuşattığı ve zorunlu ikamete aldığı bildirildi. Ülkede internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor. Sudanlı siyasi partiler, darbe girişimi sonrası sivil itaatsizlik çağrısı yaparken Sudan Meslek Odalar Birliği ise halkı sokağa inmeye çağırdı

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Sudan'da bir grup askerin ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini tutukladığı bildirildi.

Sudan Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, "Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanları ordu tarafından gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

Başbakan Abdullah Hamduk'un evinin kuşatıldığı ve zorunlu ikamete alındığı da gelen haberler arasında.

Sudanlı siyasi partiler, darbe girişimi sonrası sivil itaatsizlik çağrısı yaparken Sudan Meslek Odalar Birliği ise halkı sokağa inmeye çağırdı

Ülkede internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

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