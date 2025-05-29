Son dakika... Sudan Sağlık Bakanı açıkladı: 2 günde 70 kişi öldü

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Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, ülkede yaşanan kolera salgınına ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı İbrahim, Doğu Afrika ülkesinin başkenti Hartum'da, son 2 gün içerisinde 70 kişinin kolera salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hartum Sağlık Bakanlığı, dün 942 yeni kolera vakası tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, aynı gün içinde 25 kolera hastasının hayatını kaybettiğini bildirdi. Salı gününe ait verilerde ise, 1.177 yeni vaka kaydedildiği ve kolera nedeniyle 45 kişinin daha öldüğü yer aldı.

BİR HAFTADA 172 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kolera vaka sayısında artış olduğu bilgisi verildi.

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Son bir haftada 2 bin 729 kolera vakasının kayıtlara geçtiği belirtilen açıklamada, 172 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

UNICEF UYARDI: 1 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK RİSK ALTINDA

UNICEF’ten yapılan yazılı açıklamada, 15-25 Mayıs tarihleri arasında kolera vakalarında yaklaşık dokuz katlık bir artış yaşandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, ocaktan bu yana binden fazlası 5 yaş altı çocuk olmak üzere 7 bin 700’den fazla kolera vakasının bildirildiği anlatılarak, "Özellikle Hartum’da devam eden salgın nedeniyle bir milyondan fazla çocuk risk altında." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Bu ölümcül hastalığın yayılmasını sınırlamak ve hayat kurtarmak için Sudan Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halinde ortaklarımızla çalışıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

SEL VE YAĞIŞLAR SALGINA NEDEN OLDU

Ülkede, geçen sene haziranda başlayan yağışlar ve ardından gelen seller koleranın yayılmasına yol açmış, 12 Ağustos 2024'te kolera salgın olarak ilan edilmişti.

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim 2024'te 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

BM Çocuklara Yardım Fonu, 5 Ekim 2024'te Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini duyurmuştu.