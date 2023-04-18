Son dakika... Sudan ordusu 24 saat ateşkesi kabul etti

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Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürerken, iki tarafın da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 24 saatlik ateşkes önerisini kabul ettikleri açıklandı.



Sudan'da Ordu Generali Shams El Din Kabbashi, ateşkesin yerel saatle 18.00'de başlayacağını ve kararlaştırılan 24 saati aşmayacağını söyledi.



RSF lideri General Mohamed Hamdan Dagalo da, RSF'nin sivillerin güvenli geçişini ve yaralıların tahliyesini sağlamak için 24 saatlik ateşkesi onayladığını söyledi.

HASTANELERDE DURUM KÖTÜ

Ülkede çatışmaların patlak verdiği Cumartesi gününden bu yana yaklaşık 100 kişi öldü.

Sudan'ın başkentindeki genel kurmay başkanlığına yakın olan hastaneler en fazla hasar görenler.

Bombardımanda El Şaab Hastanesi büyük zarar gördü ve bir ambulans sürücüsü ile üç diğer kişi yaralandı.

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Hasar gören dört hastane daha var ve bazıları tamamen hizmet göremez duruma geldi. Polislere hizmet veren bir hastane tamamen tahliye edildi ve burayı şimdi Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün devraldığı haberleri geldi.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'daki duruma ilişkin yapılan açıklamada, "Sudan’daki vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Uygun güvenlik ve lojistik koşullar oluştuğu takdirde, arzu eden vatandaşlarımızın Sudan’dan ayrılmalarını teminen, gerekli yönlendirme yapılacak." ifadeleri yer aldı.

TARAFLAR ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Sudan ordusunun başında Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan bulunurken, RSF ise konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetiliyor. Ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022’de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan “çerçeve anlaşmada” RSF’nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor. El-Burhan RSF’nin ordudan bağımsız bir güç olarak hareket etmesine daha fazla müsamaha göstermeyeceğini belirterek derhal orduya katılmasını, Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesini istiyor.

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RSF, eski yönetimde Darfur'daki isyancılara karşı savaşmak için kurulmuştu.





