Port Sudan'da arka arkaya patlamalar: İsyancılar saldırıya geçti, şehir alevler içinde kaldı

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Son dönemde iç savaşın şiddetlendiği Afrika ülkesinde Port Sudan'ın isyancı grup Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından hedef alındığı kaydedildi. Yetkililer, şehrin havalimanına yapılacak uçuşların güvenlik sağlanıncaya kadar durdurulduğunu belirtti.

Görgü tanıkları Port Sudan'da yaşanan patlamaları doğruladı. Sudan hükümeti, olası can kayıplarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

HAVALİMANININ SİVİL BÖLÜMÜ HEDEF ALINDI

AFP'nin haberine göre, bölgeden gelen görüntülerde, itfaiye ekiplerinin limanda çıkan büyük bir yangına müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibinin nakledildiği belirtildi. Haberde, Sudan ordusunun saldırıyı önlemek için hava savunma füzeleri ateşlediği bilgisi paylaşıldı.

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Port Sudan'ın havalimanı yetkilisi, saldırının sivil hedeflere yönelik olduğunu "Saldırı, sivil bölüme yapıldı" sözleriyle belirtti.

Bir ordu kaynağı, saldırının askeri üsleri hedef aldığını vurguladı. Kaynak, bir başka insansız hava aracının ise şehrin merkezindeki ana ordu üssünü hedef aldığını ifade etti.

Ordu kaynağı ayrıca, görgü tanıklarının aynı yerde bir otelin de vurulduğunu söylediğini belirtti.

SUDAN'DA ÇATIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Sudan ordusu, 4 Mayıs'ta RSF'nin Port Sudan'a yönelik dron saldırısı başlattığını duyurmuştu. Saldırıda şehirde bulunan ordu karargahının hedef alındığı açıklanmıştı.

Yetkililer, saldırı sonucu can kaybı yaşanmadığını ifade etmişti.

Sudan'da 23 ay boyunca isyancıların kontrolünde başkent Khartoum, 20-12 Mart 2025 tarihlerinde yapılan operasyonla RSF'den geri alınmıştı.

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RSF PARALEL HÜKÜMET KURDU

Hartum'u kaybetmesinin ardından RSF güçleri Port Sudan'a farklı zamanlarda saldırılar düzenlemişti. RSF, Khartoum'u kaybettikten sonra hükümet kurduğunu ilan etmişti. RSF'nin kurduğu hükümet, ülke içindeki müttefikleriyle bir "anayasa" metni imzalayarak Sudan'ın 8 farklı bölgeden oluşan federal bir devlet olacağını duyurmuştu.

Sudan hükümeti, başkenti kaybetmesinin ardından arka arkaya askeri ve politik hamleler yapan RSF'nin hiçbir meşruiyete sahip olmadığını söylemişti.

İÇ SAVAŞ İKİ YILDIR DEVAM EDİYOR

Sudan'da 15 Nisan 2023'te Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı.

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İki yıldır süren çatışmalarda ülke genelinde yaklaşık 150 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi ise yerinden edildi.