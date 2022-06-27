Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Erdoğan'ı Madrid'e davet ettim

#Jens Stoltenberg#NATO#Türkiye

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü ve Türkiye'yi Madrid'deki dörtlü zirveye davet ettiğini söyledi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivian ise 'Madrid Zirvesi'nden Biden ile Erdoğan görüşebilir' açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın mensuplarına Türkiye ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Stoltenberg açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları konusunda görüştüğünü ve kendisini, yarın Madrid'de yapılacak dörtlü zirveye davet ettiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Madrid’de yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Stoltenberg, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında yapılacak toplantıya ilişkin “Amaç elbette Finlandiya ve İsveç konusunda ilerleme kaydetmek. Herhangi bir söz vermeyeceğim ama sizi temin ederim ki ilerlemeyi sağlamak için aktif olarak çalışıyoruz” dedi.

MADRİD'DE KRİTİK ZİRVE

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’un Madrid’de bir araya geleceğini belirtti. Stoltenberg, yapılması planlanan bu toplantının amacının ilerleme kaydetmek olduğunu belirterek, “Bu toplantının amacı elbette Finlandiya ve İsveç konusunda ilerleme kaydetmek. Herhangi bir söz vermeyeceğim ama sizi temin ederim ki ilerlemeyi sağlamak için aktif olarak çalışıyoruz. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım başvurusu tarihi bir karardır. NATO'yu güçlendirecek ve Avrupa-Atlantik bölgesinde istikrara katkıda bulunacak bir şey olacaktır. Yani amaç ilerleme sağlamaktır” dedi.

“TÜRKİYE’NİN ENDİŞELERİNİ DİKKATE ALMALIYIZ”

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılması konusunda yoğun çalışma yaptıklarını, ancak Türkiye’nin güvenlik endişelerini de dikkate almaları gerektiğini ifade ederek, “Finlandiya ve İsveç’in üyelik başvurusu yapmasının ardından, ittifaka katılabilmelerini sağlamak için çok çalıştık. Aynı zamanda müttefiklerin ve bu durumda Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri de dikkate almamız gerekiyor. Müttefikimiz Türkiye, Finlandiya ve İsveç ile son haftalarda diyaloğu yoğunlaştırmamızın nedeni budur. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve bugün ilerleyen saatlerde Başbakan Andersson ile görüşeceğim. Başkan Niinisto, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Andersson'un yarın Madrid'de görüşeceklerinden dolayı çok memnunum” diye konuştu.

Haberin Devamı

BİR AÇIKLAMA DA ABD'DEN

Haberin Devamı

ABD, Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan zirvede Erdoğan ve Biden'ın bir görüşme gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğandan NATO mesajı: Duruşumuz değişmeyecekCumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO mesajı: Duruşumuz değişmeyecekHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Anderssonla görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Andersson'la görüştüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Jens Stoltenberg#NATO#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz!

#Rota
1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı

1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim? Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz!

#Rota
1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı

1 SORU 4 UZMAN | Suyu nasıl içelim? Ilık mı, soğuk mu, sıcak mı?

#Sağlık