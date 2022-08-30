Son dakika: SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti

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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son devlet başkanı Mihail Gorbaçov, Rusya'nın başkenti Moskova'daki tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gorbaçov'un tedavi gördüğü Moskova Merkez Klinik Hastanesi, "Mihail Sergeyeviç Gorbaçov ciddi ve uzun bir hastalıktan sonra bu akşam öldü" açıklamasıyla Gorbaçov'ın ölümünü resmen duyurdu.

2 Mart 1931 yılında Kuzey Kafkasya kentlerinden Stavropol'de doğan Mihail Gorbaçov, 1955 tarihinde Moskova Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bu sırada Genç Komünistler Birliği'nde görev aldı. 1971 yılında Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komite üyeliğine seçildi. 1985'te Sovyetler Birliği Komünist Parti Genel Sekreteri oldu. Ekim 1988 tarihinde Sovyetler Birliği'nin liderliğine seçilen Gorbaçov, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle de SSCB'nin son lideri olarak tarihe geçti. Gorbaçov 1990 yılında Nobel Barış Ödülü'nün sahibi olurken Sovyetler Birliği döneminde dünyanın en büyük nükleer faciası olarak kayıtlara geçen Çernobil Nükleer faciası döneminde de büyük sorumluluklar almıştı.



Rusya Federasyonu'nun kuruluşundan sonra da aktif siyasete devam eden Gorbaçov, 1996 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerine katıldı. 10 adayın yarıştığı seçimlerde ancak 7'nci olabilen Gorbaçov, 2001'de Rusya Birleşik Sosyal Demokrat Partisi'ni kurdu. 2004 yılına kadar parti başkanlık görevini sürdüren Gorbaçov daha sonra siyasi partinin örgütlenmesinde de görev aldı. Son yıllarında hastalıklarla boğuşan Gorbaçov 30 Ağustos 2022 tarihinde hastalığa bağlı sebeplerden ötürü yaşamını yitirdi.