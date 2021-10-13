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Son dakika... Sputnik Light aşısının Delta varyantına karşı etkinlik oranı belli oldu

#Kovid Aşısı#Koronavirüs#Kovid-19
Son dakika... Sputnik Light aşısının Delta varyantına karşı etkinlik oranı belli oldu

Son dönemde dünya genelinde baskın tür haline gelen Delta varyantı ile mücadele sürüyor. Pek çok ülke Delta'ya karşı takviye doz kararı alırken, Rusya Sputnik Light koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkinlik oranını yüzde 70 olarak açıkladı. Söz konusu açıklamada Sputnik Light'ın bazı iki doz olarak uygulanan aşılardan daha etkili olduğu iddiası da yer aldı.

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Dünya 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. 2019'un son günlerinde hayatımıza giren virüs 5 milyona yakın cana mal oldu.

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı ise küresel vaka ve ölüm sayılarındaki artışın bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.

Bu nedenle pek çok ülke Delta varyantına karşı daha iyi koruma sunabilmek adına takviye doz kararı alırken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.  

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu CEO'su Kirill Dmitriev Sputnik Light'ın Delta varyantına karşı etkinlik oranı açıkladı

Dmitriev, 'Tek doz Sputnik Light aşısının Delta varyantına karşı etkinlik sonuçları yüzde 70'e ulaşıyor' dedi.

Söz konusu açıklamada Sputnik Light'ın bazı iki doz olarak uygulanan aşılardan daha etkili olduğu iddiası da yer aldı.

15'ten fazla ülkede kullanım onayı alan Sputnik Light aşısı Sputnik V'in ardından Rusya'da kullanımına izin verilen ikinci aşı olmuştu.

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#Kovid Aşısı#Koronavirüs#Kovid-19

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