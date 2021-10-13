Son dakika... Sputnik Light aşısının Delta varyantına karşı etkinlik oranı belli oldu

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Dünya 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. 2019'un son günlerinde hayatımıza giren virüs 5 milyona yakın cana mal oldu.

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı ise küresel vaka ve ölüm sayılarındaki artışın bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.

Bu nedenle pek çok ülke Delta varyantına karşı daha iyi koruma sunabilmek adına takviye doz kararı alırken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu CEO'su Kirill Dmitriev Sputnik Light'ın Delta varyantına karşı etkinlik oranı açıkladı

Dmitriev, 'Tek doz Sputnik Light aşısının Delta varyantına karşı etkinlik sonuçları yüzde 70'e ulaşıyor' dedi.

Söz konusu açıklamada Sputnik Light'ın bazı iki doz olarak uygulanan aşılardan daha etkili olduğu iddiası da yer aldı.

15'ten fazla ülkede kullanım onayı alan Sputnik Light aşısı Sputnik V'in ardından Rusya'da kullanımına izin verilen ikinci aşı olmuştu.