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DHA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 13:29 | Son Güncelleme:

Son dakika... SpaceX, 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü

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Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) adına uçuş yapan Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’e ait Dragon uzay aracı, 4 astronot yolcusuyla birlikte 27 saatlik yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi. 

SpaceX’in sahip olduğu Falcon 9 roketi ile birlikte fırlatılan Dragon uzay aracı, içinde 4 astronot ile Pazar günü NASA’nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılmıştı. Dragon kapsülü 4 yolcusuyla birlikte, 27 saat süren bir yolculuktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi.

Son dakika... SpaceX, 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPACAKLAR

NASA astronotları Mike Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Soichi Noguchi’yi ISS’te diğer astronotlar karşıladı. Astronotların, bilimsel araştırmalar yapmak için ISS'de 6 ay kalacağı ifade edildi.

Son dakika... SpaceX, 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü

SpaceX Dragon uzay aracı, daha önce Mayıs ayında ilk kez NASA astronotları Robert Behnken ve Douglas Hurley’i ISS’ye götürmüştü.

Son dakika... SpaceX, 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü

 

 

 

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