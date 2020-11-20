Son dakika... Şok... Şok... Almanya'da yamyam alarmı!

Alman medyasına yansıyan haberlere göre; adli tıp uzmanları, 8 Kasım'da parkta gezenler tarafından bulunan kemiklerin, 5 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan elektrik mühendisi Stefan T.'ye ait olduğunu belirledi.

Polis, iz takip köpeklerinin yönlendirmesi sonucu matematik mühendisi olduğu belirlenen 41 yaşındaki Stefan R.'nin Berlin'deki evine ulaştı.

Berlin merkezli BZ gazetesine konuşan bir polis yetkilisi, bulunan kemiklerden birinin üzerinde hiç et bulunmadığını belirtirken, Stefan T.'nin yamyamlık kurbanı olduğuna dair güçlü şüphenin oluşmasına yol açan başkaca kanıtlar olduğunu da söyledi.

Zanlı Stefan R.'nin internette yamyamlıkla ilintili sohbet odalarını ziyaret ettiği belirtiliyor.