Son dakika: Slovakya Başbakanı Matovic istifa etti!
Reuters'da yer alan son dakika haberine göre Slovakya Başbakanı Igor Matovic görevinden istifa ettiğini duyurdu. Başbakanın istifası uzun süredir hükümet kurma kriziyle boğuşan ülkede yeni kabinenin kurulabilmesi için alınmış bir karar olarak açıklandı.
Reuters'da yer alan son dakika haberine göre, Slovakya Başbakanı Igor Matovic görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Ülkede koalisyon hükümeti içindeki gerginlik sürerken Başbakan Matovic, koalisyon içindeki sorunların giderilmesi için, partisinden Ekonomi Bakanı Heger'in başbakanlık görevine getirilmesi koşuluyla istifa etmeyi kabul ettiğini duyurmuştu.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara