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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 12.05.2021 - 09:11 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sinovac, Türkiye'ye üretim lisansı verdi!

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Son dakika: Sinovac, Türkiye'ye üretim lisansı verdi!

Son dakika haberine göre, Sinovac CEO’su Yin Weidong aralarında Türkiye'nin de olduğu beş ülkeye aşı üretim lisansı verdiklerini açıkladı. Yin Weidong haberi Bloomberg’e verdiği söyleşide duyurdu.

Sinovac CEO’su Yin Weidong Bloomberg’e verdiği söyleşide aralarında Türkiye'nin de olduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini duyurdu.

Sinovac farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac’ın daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu ifade etti.

Sinovac CEO’su Yin Weidong, Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verdiklerini belirtti.

Bloomberg'e konuşan Yin, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'ye nüfusun yüzde 20'sini aşılamaya yetecek kadar aşı sağladıklarını ancak bunun yetersiz olduğunu belirtti.

Bu kapsamda Yin, aşıların üretimi için lisanslama sürecine geçtiklerini ifade etti.

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Sinovac Biotech CEO'su Yin Weidong geçtiğimiz ay, her yıl düzenlenen Asya için Boao Forumu'nda yaptığı açıklamada şirketin günde 6 milyon dozdan fazla aşı ürettiğini belirtmişti.

Yin, yurtdışındaki ortak üretimin yetersiz olduğunu ekleyerek, "Mümkün olduğunca en kısa sürede teknolojiyi transfer etmek için 10 ülke seçmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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