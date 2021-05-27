Son dakika... Sınırı geçerek mayın döşeyen 6 Ermeni askeri esir alındı

Azerbaycan sınırını geçerek mayın döşeyen 6 Ermeni askeri esir alındı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs günü saat 03.00 sıralarında sınırı ihlal eden Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nden 6 askerin, Kelbecer kenti Yukarı Ayrım yerleşimine yakın bir bölgede yakalandıklarını duyurdu.

Yakalanarak esir alınan Ermenistan askerlerinin, bölgedeki ikmal yollarında mayın döşemeye çalıştıkları tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye gönderdiği tank ve zırhlı araçların da engellendiği belirtildi.

Ermenistan'dan yapılan açıklamada da altı askerinin esir alındığı bilgisi doğrulandı.

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