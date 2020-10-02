Son dakika... Sıcak gelişme: Azerbaycan yoğun bombardıman başlattı

Azerbaycan'dan Ermenistan'a karşı atak...Uluslararası ajanslar duyurdu: Azerbaycan ordusu'dan işgal altindaki Karabağ'a yoğun bombardıman başlatıldı.

5 GÜNDE ERMENİ GÜÇLERİNE AİT 1,2 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ TEÇHİZAT İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda son 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik başlattığı karşı saldırıları 6'ncı gününde başarıyla devam ederken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan'a büyük darbe vurulduğu açıklandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda son 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.

ERMENİSTAN'DA SAVUNMAYA AĞIRDIĞI BÜTÇE KADAR ZARAR

Azerbaycan Maliye Bakanlığı'na göre 2020 yılında devlet bütçesindeki askeri harcama miktarı yaklaşık 634 milyon dolar. Global FirePower askeri-analitik merkezine göre Ermenistan'ın toplam askeri bütçesi 1.385 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı 5 günlük çatışma bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada, "200 düşman tankı ve diğer zırhlı araçları, 228 topçu parçası, roketatar, havan ve 30 hava savunma cihazı, 6 komuta- kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110'dan fazla araç ve bir S-300 hava savunma füzesi sistemi imha edildi" dedi.





AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'A AİT 193. ÖZEL KUVVETLER BİRLİĞİ'NİN KARARGAHINI ELE GEÇİRDİ

Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan'a ait 193. Özel kuvvetler birliğinin karargahini ele geçirdiği duyuruldu.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik başlattığı karşı saldırıları 6'ncı gününde başarıyla devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Ermenistan işgali altındaki Ağdere ilinin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerinin kontrolünün ardından Ermenistan'a ait 193. Özel kuvvetler birliğinin karargahini ele geçirildiğini duyurdu.

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