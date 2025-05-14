Son dakika... Şara, Riyad zirvesinden sonra Şam'da konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederim

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"Suriye olması gereken yerden çok uzaklaştı. Ama artık ülkemiz kurtuldu. Bütün dünya bizimle birlikte sevindi. Komşularımız da bizimle birlikte sevincimize ortak oldular. Öncelikle içeride barışı sağlamaya çalıştık" diyen Şara sözlerini şöyle sürdürdü:



Çok önemli uluslararası konferanslara katıldık. Stratejik ilişkilerimizi geliştirdik, hem dünya ile hem komşularımız ile...



TÜRK HALKINA VE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR



Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettim. O ve devleti 14 yıl boyunca milyonlarca Suriyeliyi misafir etti. Türkiye bizi çok seviyor. Bizim için çok çaba sarf ettiler.



Ürdün Kralı ve aynı şekilde Mısır Cumhurbaşkanı da bizim için çaba göstereceğini söyledi. Sudani de aynı şekilde.



Ey dışarıdaki ve içerideki Suriyeliler bizim en büyük sermayemiz sizsiniz. Prens Selman'a teşekkür ediyorumç. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum ve Başkan Trump'a da ayrıca teşekkür ediyorum.



Suriye barış ülkesi olacak. Herkesi Suriye'ye yatırıma davet ediyorum.



Suriye'nin bölünmesine izin vermeyeceğiz. Barış içinde yaşamak bizim en büyük tarihi mirasımızdır. Birlikle sorunları aşacağız. Yaşasın özgür Suriye.