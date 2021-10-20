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Son dakika... Şam'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

#Suriye#Şam#Dünya
Son dakika... Şamda bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Şam'da Suriye ordusuna ait bir otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti.

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Suriye'nin başkenti Şam'da bir ordu otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının bir köprüde iki patlayıcı cihaz kullanılarak gerçekleştirildiği açıklandı.

SANA, Şam kent merkezinde rejim unsurlarını taşıyan bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldiğini iddia etti.

Haberde, saldırının 2 adet patlayıcıyla düzenlendiği bilgisi yer aldı. 

Bölgede üçüncü bir bomba olduğu, bomba imha ekiplerinin buradaki çalışmalarının sürdüğü de gelen bilgiler arasında.

AYRINTILAR GELİYOR...

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