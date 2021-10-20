Son dakika... Şam'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

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Suriye'nin başkenti Şam'da bir ordu otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının bir köprüde iki patlayıcı cihaz kullanılarak gerçekleştirildiği açıklandı.

SANA, Şam kent merkezinde rejim unsurlarını taşıyan bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldiğini iddia etti.

Haberde, saldırının 2 adet patlayıcıyla düzenlendiği bilgisi yer aldı.

Bölgede üçüncü bir bomba olduğu, bomba imha ekiplerinin buradaki çalışmalarının sürdüğü de gelen bilgiler arasında.

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