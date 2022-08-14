Son dakika... Salman Rüşdi'den sevindiren haberler geliyor

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1980'li yılların sonlarında 'Şeytan Ayetleri' kitabıyla büyük sansasyon yaratan Salman Rüşdi, ABD'nin New York kentindeki Chautauqua Enstitüsü'nde geçen cuma katıldığı bir etkinlik sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Ambulans helikopterle hastaneye kaldırılan Rüşdi'nin boynundan ve karaciğerinden ciddi yaralar aldığı açıklandı.

Salman Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, ünlü romancının "iyileşme yolunda olduğunu" ifade etti. Oğlu Zafer Rüşdi, babasının yaralarının çok ciddi olmasına rağmen canlı ve cüretkâr mizah duygusunun sağlam durduğunu açıkladı. Öte yandan ailesi tarafından yapılan bir açıklamada da, saldırı esnasında Rüşdi'yi cesurca korumaya çalışan vatandaşlara, güvenlik güçlerine, doktorlara ve dünyanın her tarafından gelen sevgi ve destek mesajlarına teşekkür edildi.

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New Jersey'li olduğu belirtilen 24 yaşındaki Hadi Matar adlı saldırgan, olay sonrası yakalanmıştı. Gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan Matar, dün öldürmeye teşebbüs suçlamasını kabul etmemişti.