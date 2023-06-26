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Son dakika... Saatlerdir nerede olduğu bilinmiyordu! Şoygu'dan ilk görüntü geldi

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Şoygu#Wagner
Son dakika... Saatlerdir nerede olduğu bilinmiyordu Şoygudan ilk görüntü geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 09:15

Rusya ve Wagner arasındaki kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü. Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu. Bu süreçte nerede olduğu kamuoyu tarafından bilinmeyen Rusya Savunma Bakanı, Wagner krizinden bu yana ilk kez televizyona çıktı.

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Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya güne Wagner isyanı ile uyandı.

Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru yürüyüşe geçmesi ise başkentte kırımızı alarm verilmesine neden oldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde başkentin girişine savunma siperleri kazıldığını görüldü.

Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu. Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası 'kan dökülmemesi için' üslerine döndüğünü söyledi.

Son dakika... Saatlerdir nerede olduğu bilinmiyordu Şoygudan ilk görüntü geldi

Wagner'in kısa süreli isyanı Rusya'da panik yaratırken Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu'nun kayıplara karışması dünyanın en çok konuştuğı konulardan birisi haline gelmişti.

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Zira Prigojin'in sert sözler ile hedef aldığı Şoygu'nun bu süreçte nerede olduğu kamuoyu tarafından bilinmiyordu.

Hakkında 'kayıplara karıştı' yorumları yapılan Şoygu, Wagner krizinden bu yana ilk kez televizyona çıktı.

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Pazartesi günü Rus devlet televizyonu, Savunma Bakanı Şoygu'nun Wagner güçlerinin başarısız isyanından bu yana ilk kez kamuoyu önünde Rus birliklerini teftiş ederken çekilmiş görüntülerini yayınladı.

Paralı asker grubunun şefi Yevgeny Prigozhin'in sert eleştirilerinin hedefi olan Şoygu, yayıncı kuruluş tarafından gösterilen görüntülere göre, Ukrayna'daki Rus kuvvetlerine ait bir komuta merkezine gitti ve orada birliklerden birinin lideriyle bir toplantı yaptı.

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KREMLİN'DEN WAGNER AÇIKLAMASI: SAVAŞI ETKİLEMEYECEK

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus paralı asker grubu Wagner'in isyanının Ukrayna'daki işgali etkilemeyeceğini ileri sürdü.

Son dakika... Saatlerdir nerede olduğu bilinmiyordu Şoygudan ilk görüntü geldi

Wagner güçlerinin Ukrayna işgalinde rol oynadığı bilinse de tam olarak kaç Wagner askerinin Ukrayna'ya gönderildiği ve işgal bölgelerinde yer aldığı bilinmiyor.

Peskov 'Wagner savaşçıları, cephedeki liyakatleri göz önünde bulundurularak yargılanmayacak' dedi.

Rusya Güvenlik servisi FSB ise Moskova'da Wagner ayaklanması kapsamında uygulanan güvenlik önemlerini ve seyahat kısıtlamalarının yerel saatle 9'da kaldırıldığını duyurdu.

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#Rusya#Şoygu#Wagner

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