Rusya'ya ait uçak Moskova'da düştü: Pilot son anda kurtuldu

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Rusya Savunma Bakanlığı, savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğünü açıkladı. İlk belirlemelere göre uçağın kaza kırıma uğradığı belirtildi.

Düşen uçağın Rusya'nın geliştirdiği Su-57 tipi bir modern savaş jeti olduğu ifade edildi. Su-57, Rusya'nın en gelişmiş savaş uçağı olarak biliniyor.

RIA'nın haberine göre, uçağın pilotu kaza anında acil kaçış pimini kullanarak kurtulmayı başardı.

'TEKNİK ARIZA NEDENİYLE DÜŞMÜŞ OLABİLİR'

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, uçak Zvenigorod'un Şikhovo bölgesi ile Lutsyne köyü arasındaki bir tarlaya düştü. Uçağın boş bir araziye düştüğü ve herhangi bir hasara yol açmadığı duyuruldu.

Rus basınına bilgi veren yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün değerlendirildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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