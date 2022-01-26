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Son dakika: Rusya'nın güvenlik taleplerine ABD'den yanıt

#Rusya#ABD#Talep
Son dakika: Rusyanın güvenlik taleplerine ABDden yanıt

ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Rusya’nın güvenlik garantisi tekliflerine Washington yönetiminin yanıtını içeren mektubu Rusya Dışişleri Bakanlığına teslim etti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mektupta Rusya'ya Ukrayna'nın kendi müttefiklerini kendi seçebileceğini açıkça belirtirken, Washington Yönetimi'nin Moskova'nın bu yöndeki talebini geri çevirdiği ortaya çıktı. Ayrıca NATO kanadından da açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın endişelerini dinlemeye ve diplomasiyle çözmeye hazırız" dedi.

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Rusya’nın geçtiğimiz ay ABD ve NATO’ya sunduğu güvenlik tekliflerine ilişkin metnine ABD’den yanıt geldi. ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan TSİ 19.30'da Rusya Dışişleri Bakanlığı binasına gelerek Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Görüşme sırasında ABD Büyükelçisi, Rusya’nın daha önce sunduğu güvenlik tekliflerine ilişkin anlaşma taslağına ABD yönetiminin cevabını yazılı olarak teslim etti" ifadeleri kullanıldı.

BLINKEN: ENDİŞELERİMİZİ İLETTİK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "ABD ve müttefiklerinin endişelerini Rusya'ya yazılı olarak ilettik. Rusya'ya cevabımız diyaloğa açık olduğumuzu gösteriyor. NATO da Rusya'ya ayrı bir yazılı yanıt verecek. Mektubun içeriğini açıklayamayacağız, Rusya'dan da aynı tavrı bekliyoruz" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna-Rusya sınırındaki duruma değinerek, "8 bin 500 ABD askeri, konuşlandırılmaya hazır duruma getirildi" dedi. Ayrıca Blinken, Ukrayna sınırındaki duruma yönelik ilerleyen günlerde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceğini duyurdu. 

NATO: RUSYA'NIN ENDİŞELERİNİ DİNLEMEYE HAZIRIZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya'nın endişelerini dinlemeye ve diplomasiyle çözmeye hazırız. NATO yazılı güvenlik tekliflerini Rusya'ya iletti" dedi.

RUSYA'NIN TALEPLERİ

Rusya, ABD ve NATO'ya geçtiğimiz ay Avrupa'nın güvenliği konusunda 2 ayrı taslak metin sunmuştu. NATO'nun, Doğu Avrupa ülkelerinden çekilmesi başta olmak üzere Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya katılımının önlenmesi gibi önemli maddelerin bulunduğu taslak, Cenevre ve Brüksel'de taraflar arasında ele alındıktan sonra Rusya'ya taslağın kabul edilip edilmeyeceği yönünde yazılı cevap verileceği açıklanmıştı.

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#Rusya#ABD#Talep

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