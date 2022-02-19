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Son dakika: Rusya'nın askeri tatbikatı başladı! Balistik, seyir füzeleri fırlatıldı...

#RUSYA#Askeri Tatbikat#Balistik Füze
Son dakika: Rusyanın askeri tatbikatı başladı Balistik, seyir füzeleri fırlatıldı...

Rusya'nın bugün başlattığı yeni tatbikatta balistik, seyir füzeleri fırlatıldı. Tatbikatlar tüm dünya tarafından endişe ile takip edilirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkomutan sıfatıyla birlikleri bizzat denetliyor.

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Rusya Savunma Bakanlığı önceden planlanan tatbikatın bugün başlayacağını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tatbikatları bizzat denetleyeceğini duyurmuştu. Putin'e Belarus lideri Alexander Lukaşenko da eşlik ediyor.  Putin ile Lukaşenko’nun, stratejik güçlerin tatbikatını ‘durum odasından’ izledikleri belirtildi.

Son dakika: Rusyanın askeri tatbikatı başladı Balistik, seyir füzeleri fırlatıldı...

Putin ve  Lukaşenko tatbikatı canlı olarak izliyor...

BALİSTİK FÜZELER FIRLATILDI

Bugün başlayan tatbikatta  balistik ve güdümlü füzeler deneniyor .Az önce gelen son dakika bilgisine göre Rusya balistik, seyir füzeleri fırlattı.
Son dakika: Rusyanın askeri tatbikatı başladı Balistik, seyir füzeleri fırlatıldı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkomutan sıfatıyla izleyeceği tatbikatlarda Rusya Federasyonu Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz Filolarının kuvvetleri ve araçlarının görev alacağı bildirildi.

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RUSYA SALDIRMAYA HAZIR

Rusya yaptığı tatbikatla dünyaya gözdağı verirken Batı cephesinden mesajlar peş peşe geliyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün Litvanya'ya yaptığı bir ziyaret sırasında Moskova'nın asker çekme bahanesi ile saldırı gerçekleştirebilmek için doğru tür pozisyonlara hareket ettiğini iddia ederek "Rusya saldırmaya hazır" dedi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Rusya'nın saldırması durumunda sadece ekonomik yaptırımlarla kalınmayacağını belirterek, "Ekonomik önlemlerle durmayacağız. Doğu kanadındaki NATO müttefiklerimizi daha da güçlendireceğiz" dedi

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