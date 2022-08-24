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Son dakika: Rusya'dan Ukrayna'ya roket saldırısı! En az 15 kişi hayatını kaybetti

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#Ukrayna#Rusya#Zelenski
Son dakika: Rusyadan Ukraynaya roket saldırısı En az 15 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 22:00

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in yaklaşık 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bir trenin isabet aldığını belirterek, saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın bağımsızlığının 31’inci yıldönümünde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne videokonferans yoluyla hitap etti. Zelenski konuşmasında, Rusya’nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in yaklaşık 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını açıkladı. İlk yardım ekiplerinin bölgede olduğunu ifade eden Zelesnki, saldırıda en az 15 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin de yaralandığını belirterek, can kaybının artabileceğini aktardı. Rusya tarafından henüz söz konusu saldırı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Son dakika: Rusyadan Ukraynaya roket saldırısı En az 15 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika: Rusyadan Ukraynaya roket saldırısı En az 15 kişi hayatını kaybetti

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#Ukrayna#Rusya#Zelenski

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