Son dakika: Rusya'dan Ukrayna'ya flaş çağrı... Peskov süre verdi!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş Ukrayna'nın doğusunda son sürat devam ediyor.

Rus birliklerinin ilerleyişi devam ederken Ukrayna, Donbas'taki bölgelerde mevzi kaybetmeye devam ediyor.

Kiev bu çekilmeyi 'taktiksel' olarak nitelendirse de savaşta rüzgarın Rusya'dan döndüğü bir süredir yüksek sesle dile getiriliyor.

Donbas'taki Rus ilerleyişi devam ederken Kremlin'den Ukrayna'ya flaş bir çağrı geldi.

Kremlin Sözcüsü Peskov Rus saldırılarının durması için tek bir şartlarının olduğunun altını çizdi.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna teslim olur olmaz saldırılarını durduracağını ve Kiev'i birliklerine silahlarını bırakma emri vermeye çağırdığını söyledi.

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Peskov gazetecilere verdiği demeçte, 'Ukrayna tarafı bugün sona ermeden her şeyi durdurabilir' dedi.

Kremlin Sözcüsü Kiev'in Moskova'nın taleplerinden oluşan bir listeyi yerine getirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

RUSYA'NIN ŞARTLARI NELER?

Batı basınının Kremlin kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Moskova'nın ülkedeki savaşın sona ermesi için 6 şartı bulunuyor.

Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi ve tarafsızlığını koruması gerektiğini belirtiyor. 2014'te işgal edilen Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olarak tanınmasını talep eden Moskova, Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerine de bağımsızlık verilmesini istiyor.

Ukrayna'nın Rusya'ya tehdit oluşturan silahlardan arındırılması gerektiğini belirten Moskova, Rusçanın Ukrayna'da ikinci dil olarak tanınmasını istiyor.

Rusya ayrıca Rusça kullanımını yasaklayan kanunların kaldırılmasını da talep ediyor.

ZELENSKİ 'TOPRAK VERMEK SÖZ KONUSU OLAMAZ' DEMİŞTİ

Rusya Kırım, Donetsk ve Luhansk için baskı uygulamaya devam ederken Ukrayna söz konusu bölgeler için geri adım atmıyor.

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski barış görüşmelerinin başarılı olması için Rusya'nın işgalden önce elinde tuttuğu topraklara geri dönmesi gerektiğini belirtmiş ve bunun Ukrayna için 'kırmızı çizgi' olduğunu söylemişti.

Ukrayna lideri daha önceki konuşmalarında da 'Rusya'ya toprak vermenin söz konusu olmadığını' defalarca kez belirtti.