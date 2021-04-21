Son dakika: Rusya'dan Ukrayna ve NATO'ya Donbas çağrısı!

Rusya ve Ukrayna'yı savaşın eşiğine getiren Donbas krizi, Karadeniz'de gerilimi tırmandırdı. Olaya ABD, İngiltere ve NATO da dahil oldu.

Ukrayna, NATO'ya girmek istediğini açıklarken, NATO da, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunacağını duyurdu. Tansiyon bir yükselip bir düşerken son açıklama Rusya'dan geldi.

Moskova yönetimi, Kiev ve NATO'yu Donbas'ta gerginliği yükseltecek hareketlerden uzak durmaya çağırdı.

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