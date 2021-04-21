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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 21.04.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Son dakika: Rusya'dan Ukrayna ve NATO'ya Donbas çağrısı!

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Son dakika: Rusya'dan Ukrayna ve NATO'ya Donbas çağrısı!

Son dakika haberine göre Rusya, Karadeniz'de gerilimi tırmandıran Donbas bölgesi olayı ile ilgili Ukrayna ve NATO'ya çağrıda bulundu. Moskova yönetimi, Kiev ve NATO'dan gerilimi yükseltmemelerini istedi.

Rusya ve Ukrayna'yı savaşın eşiğine getiren Donbas krizi, Karadeniz'de gerilimi tırmandırdı. Olaya ABD, İngiltere ve NATO da dahil oldu.

Ukrayna, NATO'ya girmek istediğini açıklarken, NATO da, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunacağını duyurdu. Tansiyon bir yükselip bir düşerken son açıklama Rusya'dan geldi.

Moskova yönetimi, Kiev ve NATO'yu Donbas'ta gerginliği yükseltecek hareketlerden uzak durmaya çağırdı.

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