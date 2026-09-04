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Rusya'dan Ukrayna Güvenlik Servisi binasına İHA saldırısı

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#Rusya Ukrayna Savaşı#Kiev#İHA Saldırısı
Rusyadan Ukrayna Güvenlik Servisi binasına İHA saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 16:51

Rusya, Ukrayna’nın en önemli hükümet binalarından birine doğrudan saldırı düzenledi. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin binası, Rusya’nın Kiev'e yönelik günlerdir süren kesintisiz hava saldırıları sırasında vuruldu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bir Rus insansız hava aracının (İHA) Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Kiev’in merkezindeki karargahına isabet ettiğini bildirdi.

CNN International'ın haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırı sonrası acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti. Kiev yönetimi, olayda 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

KREMLİN'İN "UKRAYNA'NIN BAŞI AĞRIYACAK" AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'da uzun menzilli füze üretimiyle ilgili planlarını değerlendirerek, "Ukrayna topraklarındaki bu tür tesisler, Silahlı Kuvvetlerimiz için meşru hedef haline gelecek. Ukraynalıların başı ağrıyacak." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkesi ile Ukrayna’nın aralarında anlaşmaya varması gerektiğini ve bunun için şans bulunduğunu belirterek, "Nihayetinde sorun, çatışma tarafları arasında çözülmeli." demişti.

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#Rusya Ukrayna Savaşı#Kiev#İHA Saldırısı

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