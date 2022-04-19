Son dakika... Rusya'dan Ukrayna birliklerine çağrı

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Ukrayna'daki savaş tüm hızı ile sürerken liman kenti Mariupol'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Haftalardır Rus kuşatmasında olan kentin Rus kontrolüne geçtiğini kalan Ukrayna birliklerinin Azovstal fabrikasına sıkıştığı açıklandı.

Rusya Mariupol'de kenti savunan Ukrayna kuvvetlerine hayatlarını kurtarmak üzere silah bırakıp teslim olmaları için fırsat sunmuş ve bunun için saat vermişti.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Rusya Mariupol için yeni bir ultimatom verdi.

Mariupol'de kalan Ukrayna askerlerine 'manasız savunmadan vaz geçin' diye seslenen Rusya 'Derhal silah bırakın' çağrısı yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada TSİ 12.00'a kadar silah bırakılması halinde kentteki Ukrayna askerlerinin hayatlarının bağışlanacağının altı çizildi.

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İŞTE RUSYA'NIN ŞARTLARI

İlk olarak 'Teslim olun' çağrısı yapan Moskova, fabrikada sıkışan kalan Ukrayna birliklerin bağışlanacağını duyurmuş ve şartlarını açıklamıştı.

Moskova teslim olunduğunun önceden açıklanması gerektiğinin altını çizerken Ukrayna askerlerinden bu durumu Rus birliklerine bildirmek için beyaz bayrak sallamaları istenildi.