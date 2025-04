Son dakika... Rusya'dan Trump'ı kızdıracak açıklama: ABD'nin önerisini mevcut haliyle kabul edemeyiz!

Haberin Devamı

Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirme önerilerini ciddiyetle değerlendirdiğini, ancak Başkan Donald Trump'ın mevcut barış anlaşmasını olduğu gibi ‘kabul edemeyeceğini’ belirterek bir dizi yeni talepte bulunacaklarını açıkladı.

MOSKOVA'NIN ÇATIŞMANIN TEMEL NEDENİ OLARAK GÖRDÜĞÜ HUSULAR

Moskova'nın ABD'den 'çatışmanın temel nedenleri' olarak gördüğü hususları dikkate almasını istediğini söyleyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ‘Amerikalılar tarafından önerilen çözümleri çok ciddiye alıyoruz, ancak bunların hepsini mevcut haliyle kabul edemeyiz’ dedi.

Ryabkov 'International Affairs' dergisine verdiği mülakatta ‘Gördüğümüz kadarıyla ana talebimize, yani bu çatışmanın temel nedenleriyle ilgili sorunların çözümüne yer verilmemiş. Bu sorun çözülmeli' ifadelerini kullandı.

Rus yetkili, Moskova'nın Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik derin ve kapsamlı bir şekilde geliştirilmiş, kendi öncelikleri ve yaklaşımları olduğunu vurgulayarak "Şu anda var olan tek şey, Amerikalıların öngördüğü şekilde ateşkes sağlanmasını mümkün kılacak bir çerçeve bulma girişimidir. Daha sonra, diğer modeller ve çerçeveler devreye girecektir” dedi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin, ABD ile temaslarını sürdürdüklerini belirterek, "Ukrayna meselesiyle ilgili konular çok karmaşık. Bu ek çaba gerektiriyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Ukrayna'daki savaşı sona erdirme konusunda Rusya ile anlaşmaya varılamazsa Rus petrolüne ikincil tarifeler getireceği" uyarısını değerlendiren Peskov, "Amerikan tarafıyla temasları sürdürüyoruz. Ukrayna meselesiyle ilgili konular çok karmaşık. Bu ek çaba gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

PUTİN GEÇİCİ ATEŞKESE YANAŞMIYOR, TRUMP YAPTIRIM SEÇENEĞİNİ ELDE TUTUYOR

ABD başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Hem Putin hem de Zelenski'yi eleştirerek çatışmaların devam etmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti.

Trump son günlerde yaptığı açıklamalarda müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek, aksi durumda yaptırım seçeneğini göz ardı etmediğini vurguluyor. Putin ise Trump'ın ısrarlarına rağmen çatışmaların 30 gün süreyle durdurulması önerisini fiilen reddediyor.

"RUSYA TAVİZ KOPARMAK İÇİN OYALANIYOR"

Rus lider Moskova'nın kalıcı bir çözüm sağlayacak kapsamlı bir anlaşma istediğinde ısrar ederek çatışmalara geçici bir ara verilmesini reddediyor çünkü bu ona göre sadece Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin cephaneliklerini yenilemelerine izin vererek onlara fayda sağlayacak bir hamle.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Institute for the Study of War ise Rusya'nın genel ateşkes çabalarını geciktirmek ve Batı'dan ek tavizler koparmak için oyalandığını öne sürüyor.



Ateşkes çabalarına ilişkin çalışmalar devam ederken cephede herhangi bir yumuşama belirtisi yok .Rusya Savunma Bakanlığı bugün Donetsk bölgesindeki Razliv yerleşim bölgesinin kontrollerine geçtiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'da cephedeki pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Razliv yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 142 bölgede Ukrayna'daki mühimmat depoları ve patlayıcı madde üretim tesislerine, Ukraynalı askerler ile yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedildi.



Bakanlık ayrıca Ukrayna'nın, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen son 24 saatte iki kez enerji altyapılarına saldırı düzenlediğini bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 24 saatte Rus toprağı Belgorod ve ilhak edilen Zaporijya bölgesindeki elektrik trafo merkezlerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediği ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından, Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında, Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını bildirmişti.