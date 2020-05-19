Son dakika... Rusya'dan salgında kötü haber

Rusya’da Corona Virüs vakalarındaki kritik artış sürüyor. Ülkede son bir günde 9 bin 263 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 299 bin 941’e yükseldi.

Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 115 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 2 bin 837’ye ulaştığı belirtildi.

DÜNYADA CAN KAYBI 320 BİNİ GEÇTİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 320 bin 189’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 894 bin 278’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 908 bin 111’e ulaştı.

RUSYA'DAN KARELER















