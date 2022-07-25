Son dakika: Rusya'dan Odessa saldırısı açıklaması! 'Tahıl sevkiyatını etkilemez'

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Rusya'dan dün yaşanan Ukrayna'daki Odessa limanı saldırısıyla ilgili açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, yaşananların tahıl sevkiyatını etkilemeyeceğini ifade etti.

Rusya ve Ukrayna arasında BM ve Türkiye öncülüğünde imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması savaşın diplomatik kanallardan bitirilmesi için umut olmuştu.

Ancak anlaşmanın hemen ardından Rusya tarafından Odessa'ya düzenlenen saldırı bu umutlara zarar vermiş, Odessa limanının vurulması sadece Ukrayna tarafından değil tüm dünyadan tepki toplamıştı.





KREMLİN'DEN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin tarafından, sözcü Dmitri Peskov'un ağzından yapılan açıklamaya göre "Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'ya yapılan saldırı tahıl sevkiyatı anlaşmamasını 'etkilememeli'dir" denildi.

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Uluslararası 'Tahıl Masası'nın merkezinin Milli Savunma Üniversitesi'nin İstanbul'daki merkezi olacağı ve ekipte tüm taraflardan 20 kişilik bir ekip olacağı öğrenildi. Ekibin başında da bir Türk amiral görev yapacak. Rus ve Ukraynalı yetkililerin sadece ihtiyaç durumunda bir araya gelecekleri mesailerini ayrı odalarda sürdürecekleri de öğrenildi. Merkezin kısa sürede faaliyete geçmesi öngörülüyor.

Peskov, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Bu anlaşmayı etkileyemez ve etkileyememelidir de. Moskova'nın düzenlediği saldırı direkt olarak askeri altyapıyı hedeflemiştir ve imzalanan anlaşmayla ilgisi yoktur."

Açıklama, Rusya'nın saldırısından 2 gün sonra yapıldı. Kremlin ilk olarak saldırıyı inkâ etmiş, sonrasında ise saldırı yaptığını kabul ederek hedefin sivil değil askeri olduğunu iddia etmişti.

Rusya, Odessa'daki saldırıda ukrayna'ya ABD tarafından yardım amaçlı gönderilen füze sistemleri ve silahların vurulduğunu bildirdi.





UKRAYNA: SALDIRI BARBARLIKTIR

Ukrayna tarafı ise saldırıyı barbarlık olarak nitelendirdi ve sert şekilde kınadı.

Odessa limanı, imzalanan tarihi anlaşmada adı geçen 3 önemli limandan birisi.

Ukraynalı yetkililerin açıklamasına göre Odessa limanında depolanan tahıllar bulunuyordu ancak büyük bir şans eseri depolar füze saldırında zarar görmedi.