Son dakika: Rusya'dan karşı hamle! Aralarında Kamala Harris ve Mark Zuckerberg de var

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD ve Kanada çok sayıda Rus kişi ve kuruma yaptırım uygulamıştı. ABD ve Kanada’nın yaptırımlarına karşılık veren Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in de aralarında olduğu 29 ABD vatandaşı ile 61 Kanada vatandaşı hakkında yaptırım kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım listesinde Harris ve Zuckerberg’in yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in eşi, Beyaz Saray Genel Sekreteri Ron Klain, Beyaz Saray Kabine Sekreteti Evan Ryan, Savunma Bakanı Yardımcıları ve ABD Genelkurmay Başkanlığından bazı üst düzey yöneticiler bulunuyor. Bakanlık, ABD’li yetkililere ve kişilere yönelik yaptırım kararını ABD’nin Rusya’ya karşı aldığı yaptırım kararlarına misilleme olduğuna dikkat çekti.

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KANADALI 61 KİŞİYE YAPTIRIM

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD’nin yanı sıra Kanadalı 61 diplomat, asker ve gazeteciyi yaptırım listesine dahil edildiğini duyurdu. Kanada Başbakanlık İletişim Direktörü Cameron Ahmad, Kanada'da yayın yapan CTS News kanalı sahibi Michael Melling ve Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson gibi isimler listede yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı, listeye dahil edilen kişilere Rusya'ya giriş yasağı konulduğunu belirterek, bu kişilerin Rusofobik propaganda yaptıkları ve Kanada yönetiminin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak yaptırım listesine alındığını ifade etti.