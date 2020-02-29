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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 29.02.2020 - 11:28,Son Güncelleme:/

Son dakika: Rusya'dan İdlib açıklaması

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Son dakika: Rusya'dan İdlib açıklaması
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Rusya'dan Ankara'da yapılan heyetler arası görüşme ile ilgili açıklama geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede Türkiye ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib kentinde tansiyonu düşürmek konusunda anlaştığı belirtildi.

Bakanlık, "İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinde kalıcı istikrarın sağlanması adına somut adımlar üzerine çalışıldı. İki taraf da sahada tansiyonu düşürmek konusunda anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

 

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