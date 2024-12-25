Son dakika... Rusya'dan Harkiv'e balistik füze ile saldırı

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Belediye Başkanı Igor Terekhov, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv şehrine bu sabah büyük bir füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.



Terekhov Telegram'dan yayınladığı mesajında, "Harkiv büyük bir füze saldırısı altında. Bir sizi patlama sesi duyuldu ve hala kente ilerleyen balistik füzeler var" ifadelerini kullandı.



Bölge valisi ise şimdiye kadar 7 saldırının gerçekleştiğini kayıpların hala değerlendirilmekte olduğunu vurguladı.



CEPHEDE SON DURUM

Rusya Savunma Bakanlığı güçlerinin gece boyunca 59 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü belirtirken Ukrayna Hava Kuvvetleri de Karadeniz'den Kalibr seyir füzelerinin fırlatıldığını bildirdi. AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Kiev ABD'de 47 başkan seçilen Trump göreve başlamadan önce mümkün olduğunca fazla toprak elde etmek istiyor.



Moskova bu yıl 190'dan fazla Ukrayna yerleşim birimini ele geçirdiğini iddia ederken, Kiev yönetimi insan gücü ve mühimmat sıkıntısı karşısında hattı tutmakta zorlanıyor.