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Son dakika... Rusya'dan gözdağı: Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler geldi!

#Rusya#Dünya#Hipersonik Füze
Son dakika... Rusyadan gözdağı: Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler geldi

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'da. Savaş can almaya devam ederken Rusya'dan tehdit gibi bir paylaşım geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'durdurulamaz' olarak tanımladığı hipersonik füzelere ait yeni görüntüler yayınlandı. İngiliz basını bu gelişmeyi 'Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı' başlığı ile okurlarına sundu.

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Ukrayna'daki savaş devam ederken Rusya'dan tehdit gibi bir paylaşım geldi.

Rusya, konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığı taşıyabilen Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler paylaştı.

Beyaz Deniz'deki Amiral Gorshkov firkateyninden fırlatılan füzeyi gösteren video, kısa sürede İngiliz basının manşetlerinde yer aldı.

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İngiliz The Sun gazetesi haberi 'Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Haberde söz konusu füzenin saatte yaklaşık 10 bin kilometre hıza ulaştığı bilgisine yer verildi.

Rusya savunma bakanlığına ait TV Zvezda, ise görüntüleri 'Zirkon hipersonik füzesinin hızı o kadar yüksek ki, düşmen hava savunma sistemi onu zamanında algılayıp engelleyemiyor.' yorumu ile paylaştı.

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Son dakika... Rusyadan gözdağı: Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler geldi

Rusya söz konusu füzeyi son yıllarda pek çok kez test etmişti. Ancak son test zamanlaması nedeniyle batıya gözdağı olarak yorumlandı.

PUTİN 'DURDURULAMAZ' DİYE TANITMIŞTI

Söz konusu füze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından övülen yeni nesil Rus silah teknolojisinin bir parçası.

Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı.

Füzeyi 'Durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlayan Putin yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecekleri ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabilecekleri konusunda ısrarlı.

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'GELECEĞİN TEHDİDİ'

Hava Kuvvetleri Generali John E Hyten Washington Post'a hipersonik füzelerin 'geleceğin tehdidi' olduğunu söyledi.

Hyten, 'Bu sadece çok hızlı uçabilmelerinden değil, aynı zamanda yörüngelerinin çok tahmin edilemez olmasından da kaynaklanıyor' dedi.

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#Rusya#Dünya#Hipersonik Füze