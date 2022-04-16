Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Rusya'dan flaş yaptırım kararı!

#Rusya#İngiltere#Yaptırım
Son dakika... Rusyadan flaş yaptırım kararı

Rusya'dan yapılan açıklamada Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın ülkeye girişinin yasaklandığı bildirildi.

Haberin Devamı

İngiltere Rusya'ya Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon nedeni ile bir dizi yaptırım uygulamıştı. Rusya İngiltere'den peş peşe gelen hamlelere bugün aldığı flaş bir kararla karşılık verdi.

13 ÜST DÜZEY YÖNETİCİYE YAPTIRIM

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace’ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldığın duyurdu.

Son dakika... Rusyadan flaş yaptırım kararı

BORİS JOHNSON'A YASAK

Alınan yaptırım kararları kapsamında Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın ülkeye girişinin yasaklandığı bildirildi.

Gözden Kaçmasın

Rusya yeniden Kieve saldırdı Askeri tesis vuruldu...Rusya yeniden Kiev'e saldırdı! Askeri tesis vuruldu...Haberi Görüntüle

İNGİLTERE'NİNİN DİZGİNSİZ SİYASİ KAMPANYASINA BİR CEVAP

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu adım, Londra'nın Rusya'yı uluslararası alanda izole etmeyi amaçlayan dizginsiz siyasi kampanyasına bir yanıt olarak atıldı." ifadesi yer aldı.

BORİS JOHNSON UKRAYNA'YA GİTMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya sürpriz bir ziyarette bulunmuş ve Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmüştü. Johnson burada Ukrayna'ya verdikleri desteğin devam edeceğini söylemişti.

Gözden Kaçmasın

İnanılmaz görüntüler... Şangayda Kovid çatışmasıİnanılmaz görüntüler... Şangay'da 'Kovid çatışması'Haberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#İngiltere#Yaptırım

BAKMADAN GEÇME!

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme
Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri

BAKMADAN GEÇME!

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme
Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri