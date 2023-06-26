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Son dakika... Rusya'dan flaş Wagner kararı! Lavrov Rus televizyonuna açıkladı

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#Wagner#Rusya#Dünya
Son dakika... Rusyadan flaş Wagner kararı Lavrov Rus televizyonuna açıkladı
İlker Koçaş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 16:15

Wagner krizi Belerus'un araya girmesi ile çözülürken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, paralı asker grubunun akıbetine ilişkin flaş bir açıklamaya imza attı. Wagner ise son duruma dair bir bilgilendirme paylaşımında bulundu.

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Rusya ve Wagner arasındaki kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü.

Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu.

Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası 'kan dökülmemesi için' üslerine döndüğünü söyledi.

Rusya'daki kriz az hasar ile atlatılırken Wagner'in akıbeti ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov bugün yaptığı açıklamada, Wagner paralı asker grubunun hafta sonu bastırdığı isyana rağmen Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

RT'ye verdiği röportajda Lavrov, 'Wagner üyeleri orada eğitmen olarak çalışıyor. Bu iş elbette devam edecek' dedi.

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WAGNER'DEN AÇIKLAMA: ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Lideri Yevgeny Prigozhin'in hafta sonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetimini sarsan bir isyana öncülük ettiği Rusya'nın Wagner paralı asker grubunun karargahı Pazartesi günü 'normal modda' çalıştığını söyledi.

Saint Petersburg'da bulunan ofisten yapılan açıklamada 'Yaşanan olaylara rağmen merkez, Rusya Federasyonu yasalarına uygun olarak normal modda çalışmaya devam ediyor' ifadesine yer verildi.

Son dakika... Rusyadan flaş Wagner kararı Lavrov Rus televizyonuna açıkladı

Açıklamada Wagner'in Rusya'nın geleceği için çalıştığının altı çizildi ve destekçilere teşekkür edildi.

Wagner ofisi, Prigojin’in anlaşmayı doğrulamadığını ve uygun iletişim bulduğunda tüm soruları yanıtlayacağını söyledi.

KREMLİN'DEN WAGNER AÇIKLAMASI: SAVAŞI ETKİLEMEYECEK

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus paralı asker grubu Wagner'in isyanının Ukrayna'daki işgali etkilemeyeceğini ileri sürmüştü

Wagner güçlerinin Ukrayna işgalinde rol oynadığı bilinse de tam olarak kaç Wagner askerinin Ukrayna'ya gönderildiği ve işgal bölgelerinde yer aldığı bilinmiyor.

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Peskov 'Wagner savaşçıları, cephedeki liyakatleri göz önünde bulundurularak yargılanmayacak' dedi.

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FSB SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Rus Kommersant gazetesinin adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Wagner grubunun lideri Yevgeny Prigozhin, silahlı isyan düzenleme şüphesiyle Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından soruşturma altında bulunuyor.

Prigozhin'in savaşçıları tarafından Rus askeri liderliğine karşı bir 'adalet yürüyüşü' başlatmasından sonra 23 Haziran'da bir dava açılmıştı.

Kamplara dönmeleri ve Prigozhin'in Beyaz Rusya'ya gitmesi karşılığında suçlamaların düşürülmesi bekleniyordu.

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#Wagner#Rusya#Dünya

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