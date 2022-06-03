Son dakika: Rusya'dan flaş Ukrayna savaşı açıklaması

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Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile başlayan Ukrayna savaşı 100'üncü gününde...

İki ülke tüm gücü ile Ukrayna'nın doğusunda çarpışıyor. Savaşta rüzgar Rusya'dan yana dönmüş yana

Zira Luhansk'ın kontrolünü sağlamak için saldırılarını sıklaştıran Rusya'nın bölgenin neredeyse tamamının kontrolünü sağladığı belirtiliyor.

PESKOV SON NOKTAYI KOYDU

Günlerdir farklı noktalardan Ukrayna hedeflerine taarrrız eden Rusya'dan 'özel askeri operasyon' ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Peskov 'Operasyonun temel amaçlarından birinin Donetsk ve Luhansk'taki halkı korumak olduğunun altını çizen Peskov, 'Halkın güvenliğini sağlamak için önlemler alındı ve sonuç sağlandı' dedi.

'OPERASYON NE ZAMAN BİTECEK?' SORUSUNA YANIT

Çatışmaların tek bir şartta sonra ereceğini belirten Peskov, bunun Rusya'nın hedeflerine ulaşması olarak tanımladı.

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Sözcü, Rusya'nın tüm hedeflerine ulaşılana kadar Ukrayna'da kendi tanımladığı 'özel askeri operasyonunu' sürdüreceğini söyledi.

Peskov'un bu sözleri ateşkese dair ufak olan umutların da tükenmesine neden oldu.

Binlerce Ukraynalının evlerini terk etmek zorunda kaldığı, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği savaşa ilişkin Birleşmiş Milletler Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad’dan açıklama geldi.

Rus güçlerinin Ukrayna’nın doğusundaki bölgelerde baskısını arttırdığını dile getiren Awad şu ifadeleri kullandı;

'Bu savaşın kazananı yok ve olmayacak. Dahası, 100 gün boyunca hayatlar, evler, işler ve umutların yok olduğuna tanık olduk. Bu savaş insanlara kabul edilemez zararlar verdi ve sivil hayatlar yok oldu.'

Şehirlerin, kasaba ve köylerin büyük bir kısmında yıkım olduğunu kaydeden Awad, 'Okullar, hastaneler ve sığınaklar korunamadı. Savaşın yıkıcı etkisine karşı tükenmeyen çabamız güçlü ve kararlı bir şekilde devam edecek. Ancak tüm bunların ötesinde barışa ihtiyacımız var. Savaş hemen sona ermeli' dedi.

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4 BİNDEN FAZLA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırısının başladığı 24 Şubat ile 1 Haziran tarihleri arasında 4 bin 169 sivilin hayatını kaybetti, 4 bin 982 sivilin yaralandığını açıkladı.

Hayatını kaybedenlerden 1.580’inin erkek, 1.038’inin kadın, 99’unun kız çocuğu, 102’sinin erkek çocuk ve 67’sinin ise küçük çocuk olduğunu belirtti. OHCHR hayatını kaybeden 1.283’ünün cinsiyetinin tespit edilemediğini vurguladı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerden 2 bin 388 kişinin Donbas bölgesi olarak bilinen Donetsk ve Luhansk bölgesinden olduğunu ifade etti.

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GERÇEK RAKAMLAR DAHA FAZLA

Kaydedilen sivil kayıpların çoğu, ağır topçu, roket, füze ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi. OHCHR, yoğun çatışmaların sürdüğü bazı yerlerden bilgi alınmasının geciktiğini ve birçok raporun hala doğrulanmayı beklediğini ifade ederek gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inandıklarını belirtti. Bu bölgeler arasında Mariupol (Donetsk bölgesi), Izium (Kharkiv bölgesi) ve Popasna’nın (Luhansk bölgesi) bulunduğu kaydedildi.