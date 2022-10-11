Son dakika... Rusya'dan flaş NATO açıklaması

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Dün ülke genelinde füze saldırısına imza atan Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ve NATO ile doğrudan çatışmanın Moskova’nın çıkarına olmadığını söyledi.

Ryabkov, Batı'nın Ukrayna'ya daha fazla müdahil olmaması için önlem alacaklarının da altını çizdi.

Ryabkov, 'Rusya, Batı’nın Ukrayna gerilimindeki artan dahiline karşı uygun karşı adımları atacak' dedi.

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