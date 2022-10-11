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Son dakika... Rusya'dan flaş NATO açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#NATO#Dünya
Son dakika... Rusyadan flaş NATO açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 08:07

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Batı'nın Ukrayna'ya daha fazla müdahil olmaması için önlem alacaklarını duyurdu ve ' ABD ve NATO ile doğrudan çatışmaya girmek Moskova'nın yararına değil' dedi.

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Dün ülke genelinde füze saldırısına imza atan Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ve NATO ile doğrudan çatışmanın Moskova’nın çıkarına olmadığını söyledi.

Ryabkov, Batı'nın Ukrayna'ya daha fazla müdahil olmaması için önlem alacaklarının da altını çizdi.

Ryabkov, 'Rusya, Batı’nın Ukrayna gerilimindeki artan dahiline karşı uygun karşı adımları atacak' dedi.

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#Rusya#NATO#Dünya

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