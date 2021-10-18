Son dakika... Rusya'dan flaş NATO açıklaması

Haberin Devamı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov yaptığı açıklamada, Moskova'nın NATO misyonunu askıya alma kararı verdiğini duyurdu.

Lavrov gazetecilere verdiği demeçte, 'Askeri temsilcimizin çalışmaları da dahil olmak üzere NATO'daki resmi misyonumuzun çalışmalarını 1 Kasım'dan itibaren askıya alıyoruz' dedi.

Moskova'daki NATO enformasyon bürosunun faaliyetlerine de son verdiklerini belirten Lavrov, açıklamasında 'NATO'nun eylemlerine yanıt olarak, baş askeri temsilcinin çalışmaları da dahil olmak üzere ittifaktaki daimi misyonumuzun çalışmalarını askıya alıyoruz' ifadelerine yer verdi.

Moskova'daki bilgi ofisi, NATO ile Rusya arasındaki ilişkileri geliştirmek için 2001 yılında Moskova'da kurulmuştu.

NATO daha önce, Rus misyonunun sekiz çalışanının akreditasyonunu iptal ettiğini ve Rusya Federasyonu için akreditasyon sayısını 10'a indirdiğini duyurmuştu.