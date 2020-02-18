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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.02.2020 - 19:21,Son Güncelleme:/

Son dakika... Rusya'dan flaş İdlib açıklaması

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Son dakika... Rusya'dan flaş İdlib açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İdlib'deki duruma ilişkin, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'ye ilişkin anlaşmalara bağlılığını teyit ettiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda yaptığı görüşmelerin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, iki ülke heyetlerinin 17-18 Şubat'ta yaptığı görüşmede, İdlib'deki gerilim çerçevesinde Suriye'de sahadaki durumun detaylı şekilde müzakere edildiği belirtildi.

"Her iki taraf da terörle mücadeleye devam ederken gerginliği azaltmak ve insani durumu hafifletmek için gereken önlemleri sağlayan mevcut anlaşmalara bağlı kalmayı teyit etti." ifadesine yer verilen açıklamada, "Görüşmede, İdlib ve Suriye'nin diğer bölgelerinde uzun vadeli güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ülkenin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık temelinde mümkün olduğu vurgulandı." denildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında öngörüldüğü üzere BM aracılığıyla Suriye'deki krizin çözümüne ilişkin Suriyeliler tarafından yürütülen siyasi sürecin ilerletilmesinin önemine de vurgu yapıldı.

 

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