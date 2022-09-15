Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Rusya'dan flaş doğal gaz kararı: AB'ye ihracat düşüyor

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#AB#Doğal Gaz
Son dakika... Rusyadan flaş doğal gaz kararı: ABye ihracat düşüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 14:09

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Avrupa Birliği'ne (AB) Rus gazı ihracatının bu yıl 50 milyar metreküp düşeceğini açıkladı.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyurmasının ardından Avrupa tabiri caizse alarma geçmiş durumda.

Avrupa 'en sert kış'a hazırlanırken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Avrupa Birliği'ne (AB) Rus gazı ihracatının bu yıl 50 milyar metreküp düşeceğini açıkladı.

Gözden Kaçmasın

Rusya gazı kesti... Almanyadan flaş nükleer enerji kararıRusya gazı kesti... Almanya'dan flaş nükleer enerji kararıHaberi görüntüle

Rus devlet enerji şirketi Gazprom Nisan ayında tedarik ettiği doğal gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom’un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Haberin Devamı

Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da doğal gaz arzını kesmişti.

Gözden Kaçmasın

Avrupada enerji krizi... İsviçreli bakandan birlikte duş alın tavsiyesi geldiAvrupa'da enerji krizi... İsviçreli bakandan 'birlikte duş alın' tavsiyesi geldiHaberi görüntüle

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#AB#Doğal Gaz

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan