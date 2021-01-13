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Dünya
AFP
Haber Giriş: 13.01.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

Rusya'dan flaş aşı açıklaması

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Rusya'dan flaş aşı açıklaması
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki hafta toplu Rusya'da toplu aşılama çalışmalarına başlanacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki hafta toplu Rusya'da toplu aşılama çalışmalarına başlanacağını açıkladı. Putin, kabine toplantısında yetkililere aşı çalışmaları ile ilgili olarak 'Sizden bütün vatandaşlarımızın aşılanmasını istiyorum.' dedi.

Putin ayrıca, 'Rusya gerekli altyapıyı kurarak aşı üretim kapasitesini en kısa sürede arttırmalıdır.' sözlerini kullandı.

Rusya geçtiğimiz yıl Ağustos ayında koronavirüse karşı geliştirdiği 'Sputnik V' aşısını duyurmuştu.

 

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