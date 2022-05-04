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Son dakika: Rusya'dan Azovstal Çelik Fabrikası için insani koridor açıklaması: 3 gün sürecek

#Rusya#Ukrayna#Azovstal Çelik Fabrikası
Son dakika: Rusyadan Azovstal Çelik Fabrikası için insani koridor açıklaması: 3 gün sürecek

Rusya ordusu, Azovstal Çelik Fabrikası'ndan tahliyeler için insani koridorun Moskova saatiyle 08.00 ile 18.00 arasında 5-6 ve 7 mayısta açık tutulacağını duyurdu. Bu süreçte Rus güçleri askeri faaliyetlerini durduracak.

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Rusya'nın kuşatması altındaki Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasındaki siviller hala tahliye bekliyor. Dün 156 sivilin tahliyesinin ardından fabrikada kalan sivillerin tamamının tahliye edilmesi için Rusya Savunma Bakanlığı, 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde insani koridor açılacağını duyurarak, "Rusya Silahlı Kuvvetleri 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde TSİ 08.00 - 18.00 saatleri arasında bölgeden insani bir koridor açıyor" ifadelerini kullandı.

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Bakanlık, fabrikadaki sivillerin tahliyesi için tek taraflı ateşkes ilan edildiğini belirterek, bu süre zarfında Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donetsk Halk Cumhuriyeti askeri oluşumlarının tek taraflı olarak saldırıları durdurduğunu ve birimlerin güvenli bir mesafeye çekildiğini kaydetti.

Son dakika: Rusyadan Azovstal Çelik Fabrikası için insani koridor açıklaması: 3 gün sürecek

 

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#Rusya#Ukrayna#Azovstal Çelik Fabrikası

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