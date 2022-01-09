Son dakika: Rusya'dan ABD'ye sert çıkış: Taviz vermeyeceğiz!

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Dünyanın gözü aylardır Rusya ve Ukrayna arasında yükselen tansiyon ve iki ülke ilişkilerine müdahil olan ABD ve NATO'nun üzerinde.

Savaşın eşiğine gelen Rusya ve Ukrayna sürekli olarak birbirlerini sınıra asker ve mühimmat yığmaklar ve toprak bütünlüğünü tehdit etmekle suçlarken Ukrayna'dan yana tavır alan ABD ve NATO'nun açıklamaları da bölgedeki gerilimi tırmandırıyor.

Cenevre'de 10 Ocak'ta bir araya gelerek stratejik görüşmeler yapması beklenen Rusya ve ABD taraflarından da karşılıklı sert açıklamalar art arda geliyor.

10 Ocak'ta ABD ile Cenevre'de, 13 Ocak'ta ise Bürüksel'de NATO ile masaya oturacak olan Rusya, dışişleri bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamayla bir kez daha ABD'nin baskılarına boyun eğmeyeceğini ve Ukrayna görüşmelerinde asla 'taviz' verilmeyeceğinin altını çizdi.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Rybakov tarafından yapılan açıklamada "Elbette mevcut baskı ortamında ve batıdan gelen sürekli tehditler karşısında Rusya taviz vermeyecektir" ifadelerine yer verilirken bunun Rusya'nın çıkarlarına ve güvenliğine karşı bir hamle olacağı belirtildi.

Rybakov ayrıca Rusya'nın verdiği güvenlik garantisine rağmen ABD'nin ve Brüksel'in son açıklamalarından ve verilen 'sinyallerden' duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.