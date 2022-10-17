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Son dakika: Rusya'da savaş uçağı yerleşim yerine düştü

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Savaş Uçağı#Yeysk
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 19:04

Son dakika haberine göre; Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Yeysk kentinde Su-34 tipi savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü.

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Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Yeysk kentinde yerleşim bölgesine savaş uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi askeri havaalanından eğitim uçuşu yapmak için kalkış yapan bir Su-34 uçağı Yeysk şehri içinde düştü" denildi.

Pilotun kazadan önce kendisini uçaktan fırlattığı ifade edilen açıklamada, pilotun raporuna göre uçağın düşme nedeninin kalkıştan hemen sonra uçağın motorlarından birinin alev alması olduğu aktarılarak, düşen uçağın yakıt tankının patladığı belirtildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, uçağın düştüğü binada yangın çıktı. Kazada ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

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#Rusya#Savaş Uçağı#Yeysk

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