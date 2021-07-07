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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 07.07.2021 - 09:37 | Son Güncelleme:

Son dakika: Rusya'da rehine krizi!

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Son dakika: Rusya'da rehine krizi!

Son dakika haberine göre Rusya'nın Sibirya bölgesinde zemin katında banka olan bir binaya giren kişiler üç kişiyi rehin aldı.

Sputnik'te yer alan son dakika haberine göre Sibirya'da zemin katında banka olan bir binaya giren kişiler üç kişiyi rehin aldı.

Acil durum müdahale ekipleri 50 kişinin binadan tahliye edildiğini açıklarken içeride bulunan üç kişinin rehin alındığını ifade etti.

Tyumen bölgesindeki binada ev olarak kullanılan birçok daire bulunurken giriş katının Sberbank şubesi olduğu, rehin alma olayının da bankayla ilintili olduğu düşünülüyor.

Ayrıntılar geliyor...

 

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