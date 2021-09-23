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Son dakika... Rusya'da radardan kaybolan uçaktan acı haber geldi: Kurtulan olmadı!

#Rusya#Uçak Kazası#Dünya
Son dakika... Rusyada radardan kaybolan uçaktan acı haber geldi: Kurtulan olmadı

Rusya’nın Habarovsk bölgesinde dün radardan kaybolan AN-26 model uçağın düştüğü ve içindeki 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığına göre, uçak dün teknik uçuş yaptığı esnada, Habarovsk Havaalanı'na 38 kilometre uzaklıkta, Moskova saati ile 11.45 itibarıyla radardan kayboldu.

Uçakta bulunan 6 kişilik mürettebat ile bağlantı koptu. Bölgeye arama ve kurtarma ekipleri gönderildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle gece ara verilen çalışmalar gündüz saatlerinde sürdürüldü.

Rus haber ajanslarının yetkililere dayandığı haberlere göre, dağlık ve sık ormanların bulunduğu alanda tespit edilen uçağın enkazına  arama kurtarma ekipleri arazi şartlarından dolayı yürüyerek ulaştı.

Kaza sonucunda uçakta bulunan 6 kişilik mürettebatın tamamının öldüğü bildirildi. Rusya Soruşturma Komitesi, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Rusya#Uçak Kazası#Dünya