Son dakika: Rusya'da radardan kaybolan uçak bulundu: Sert iniş yaptı!
Rusya'da radardan kaybolan uçağın akıbeti belli oldu. Sibirya üzerinden uçtuğu sıradan radardan kaybolan uçağın sert iniş yaptığı açıklandı.
Rusya’nın Tomsk bölgesinde radardan kaybolan, içerisinde 17 kişinin bulunduğu AN-28 tipi yolcu uçağı bulundu.
Yolcu uçağının sert iniş yaptığı ve içindeki 17 kişinin sağ olduğu bildirildi.
Kedroviy şehrinden Tomsk’a uçan AN-28 tipi yolcu uçağı Bakçarskiy bölgesinde acil durum sinyali vermiş ve radardan kaybolmuştu.
Özel bir hava yolu şirketine ait olan uçakta 17 kişinin olduğu, bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.
6 Temmuz'da Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka yarımadasında An-26 tipi uçak düşmüş kaza nedeniyle 28 kişiyi hayatını kaybetmişti.