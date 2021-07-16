Son dakika: Rusya'da radardan kaybolan uçak bulundu: Sert iniş yaptı!

Rusya’nın Tomsk bölgesinde radardan kaybolan, içerisinde 17 kişinin bulunduğu AN-28 tipi yolcu uçağı bulundu.

Yolcu uçağının sert iniş yaptığı ve içindeki 17 kişinin sağ olduğu bildirildi.

Kedroviy şehrinden Tomsk’a uçan AN-28 tipi yolcu uçağı Bakçarskiy bölgesinde acil durum sinyali vermiş ve radardan kaybolmuştu.

Özel bir hava yolu şirketine ait olan uçakta 17 kişinin olduğu, bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.

6 Temmuz'da Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka yarımadasında An-26 tipi uçak düşmüş kaza nedeniyle 28 kişiyi hayatını kaybetmişti.

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